Altay'ın ilk rakibi Kayserispor
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Altay'ın ilk rakibi Kayserispor

Altay'ın ilk rakibi Kayserispor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İZMİR'in asırlık çınarı Altay, en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra yarın ilk maçına çıkacak.

İZMİR'in asırlık çınarı Altay, en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra yarın ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak randevuda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Ev sahibi ekip seyircisine stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında yer ayrılacak. Misafir seyirci stada alınmayacak. Aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14'üncü günden itibaren, koronavirüse yakanlanmış kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma girebilecek. Müsabakanın bilet fiyatları doğu tribünü 54.5, batı tribünü 218, VIP tribün 654 TL olarak açıklandı.

Geçen sezon siyah-beyazlı takımı 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşan Altay, dış transferde 8'i yabancı olmak üzere 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi ön libero Ceyhun Gülselam'ın yanı sıra İsveçli stoper Eric Björkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano, Fildişi Sahilli santrfor Daouda Bamba ve ön libero Serge Aka, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve 10 numara Cesar Pinares, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve İranlı sol bek Mohammad Naderi ile el sıkıştı. Ayak bileğinden sakatlanan Björkander forma giyemeyecek. Bamba, Rodriguez ve Naderi'nin lisanslarını çıkaran Altay, diğer yeni transferlerinin lisanslarını da maça yetiştirmeye çalışacak.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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