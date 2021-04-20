Altay'ın ilk iki hesapları sürüyor
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Altay'ın ilk iki hesapları sürüyor

Altay'ın ilk iki hesapları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Altay, ligin son 3 haftası öncesinde ilk iki umutlarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Altay, ligin son 3 haftası öncesinde ilk iki umutlarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor'u konuk eden Altay, mücadelen 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Altay'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Regattin, 41. dakikada Erhan Çelenk, 59. dakikada Khaly Thiam ve 90+3. dakikada Marco Paixao kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 31. dakikada Celil Yüksel frikikten attı. Bu sonuçla Altay, 31 hafta sonunda puanını 57'ye çıkararak 4. sıradaki yerini korudu. Adanaspor ise 34 puanda kalarak haftayı 14. sırada kapattı.

İlk iki hesapları sürüyor

Ligdeki son maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 5 puan kaybeden Altay, bu maçla birlikte kötü gidişatına son verdi. Yaptığı puan kayıplarıyla ilk iki sıra hedefinden uzak kalan İzmir temsilcisi, ligin son 3 haftasında hata yapmayarak ve rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyerek az kalan umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligin 32. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor'a ve 33. haftada Ümraniyespor'a konuk olacak. Altay, ligin son haftasında ise Bandırmaspor'u ağırlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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