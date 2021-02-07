Altay'ın ilacı Eskişehirspor
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Altay'ın ilacı Eskişehirspor

07.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:35
Altay'ın ilacı Eskişehirspor

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından sıkıntılı günler yaşayan Altay, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup ederek moral buldu.

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından sıkıntılı günler yaşayan Altay, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup ederek moral buldu. Sezonun ilk yarısında ilk 2 haftadan 1 puan çıkardıktan sonra evinde Eskişehir ekibini 6-0 yenerek çıkışa geçen ve 3'te 3 yapan siyah-beyazlılar, ikinci devrede de seri yakalamayı hedefliyor. Teknik Direktör Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya çıkan U19 Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, galibiyetten dolayı oyuncuları kutladı ve çıkışa geçeceklerini dile getirdi.

Hüseyin Tavur, "Maçtan önce başkanımızla yaptığımız toplantıda geçmişe sünger çekip yeni bir sayfa açmayı hedeflemiştik. İlk galibiyetimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz çok büyük bir camiayız. Bu oyuncu grubu Altay'ı Süper Lig'e çıkaracak" dedi. Eskişehirspor maçında oyuna girdikten 2 dakika sonra 90+1'de kariyerinin ilk golünü atan genç forvet Kazımcan Karataş, gol sevincini Hüseyin Tavur'la paylaşarak sevinç gözyaşları döktü. Bu arada yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

TOLGA VE BERKAY BİLMECESİ

Altay'da sezonun ilk yarısında ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan sağ bek Tolga Ünlü ile gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'ün ikinci yarının ilk 2 maçında kadroda yer almaması kafalarda soru işareti yarattı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda iki futbolcunun menajer seçimi nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar bu konuda yönetimden açıklama beklediklerini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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