Altay'ın hesabı tutmadı
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Altay'ın hesabı tutmadı

Altay'ın hesabı tutmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de iddiası bulumayan Beypiliç Boluspor'a 1-0 evinde yenildikten sonra deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Altay, ilk 2 yarışında hiç hesapta olmayan 5 puan kaybederek ağır yara aldı.

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TFF 1'inci Lig'de iddiası bulumayan Beypiliç Boluspor'a 1-0 evinde yenildikten sonra deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Altay, ilk 2 yarışında hiç hesapta olmayan 5 puan kaybederek ağır yara aldı. Ligde lider Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek başladığı seride Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor ve Bursaspor'u (D) dize getirerek 5'te 5 yapan Altay, bu galibiyetlerle şampiyonluk havasına soktuğu taraftarını son 2 haftada üzdü. Beklenmeyen puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala ilk 2'de yer alma fırsatını kaçırdı.

Zirve takipçisi Adana Demirspor ve 3'üncü sıradaki Yılport Samsunspor'un 4 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 54 puanlı Altay, son 2 maçında kayıp yaşamasaydı 59 puanla direkt Süper Lig barajı olan 2'nci sırada yer alacaktı. Takımın başında çıktığı 10'uncu maçında 3'üncü yenilgisini alan teknik direktör Osman Özköylü, "Sayısız pozisyon kaçırdık. Top bir türlü girmek istemedi. Rahat maçları kazanamadık. İlk 2 iddiamız çok büyük bir yara aldı. Ama Play-Off'un içindeyiz. Bu Play-Off'tan da bir takım çıkacak. Eğer o olması gerekiyorsa onu başarmak için uğraşacağız. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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