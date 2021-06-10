Altay'ın genç golcüsüne milli davet
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Altay'ın genç golcüsüne milli davet

Altay'ın genç golcüsüne milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

Altay'ın 18 yaşındaki forvet oyuncusu Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

Altay altyapısından yetişen ve 2019-2020 sezonunun başında siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, Türkiye U18 Milli Takımı'nın 15-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Genç oyuncusunun milli takım kampına çağrıldığını sosyal medya hesabından duyuran siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kazımcan'ı gönülden tebrik ediyor, yürekten başarılar diliyoruz."

Genç forvet daha önce Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla 7 maça çıkmıştı. - İZMİR

Altay'ın genç golcüsüne milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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