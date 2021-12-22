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Altay'ın galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Altay'ın galibiyet hasreti 11 maça çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, dün sahasında kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

İZMİR (İHA) - Altay, dün sahasında kaybettiği Trabzonspor karşılaşmasıyla beraber galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sezonun kendi adına en etkili futbollarından birini oynayan siyah-beyazlı ekip, 88. dakikada yediği golle maçtan yenilgiyle ayrıldı. Ligde son olarak 24 Eylül tarihinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 11 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu sürede 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 maçtan eli boş döndü.

Yaklaşık 3 aydır galibiyet yüzü göremeyen Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, oynanan oyundan memnun olduğunu ve gelecek adına endişe duymadığını söyledi. Denizli, devre arasında sıkıntı yaşadıkları 1-2 bölgeye transfer yapmak istediklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR

Altay'ın galibiyet hasreti 11 maça çıktı

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