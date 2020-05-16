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Altay'ın eli yandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezon sonunda altyapıdan yetişen genç stoper Cenk'i yüksek bir bonservis ücretiyle satarak kasasını doldurmayı planlayan yönetim, transfer listesinde yer alan Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı.

Altay'ın eli yandı
16.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:10

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sezon sonunda altyapıdan yetişen genç stoper Cenk'i yüksek bir bonservis ücretiyle satarak kasasını doldurmayı planlayan yönetim, transfer listesinde yer alan Keçiörengücü'nün stoperi Erdi Dikmen konusunda frene bastı. Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun da kadroda görmek istediği 23 yaşındaki stoper için Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'nun 3 milyon TL bonservis ücreti istediği iddia edildi.

Altay, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Erdi'nin ücretinde indirime gidilmesi halinde yeniden harekete geçmeyi planlıyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BÜYÜK ALTAYLI: 1. li, g için çok yüksek bir bonservis bedeli, yönetim frene basmakta haklı. Süper ligde dahi çoğu topçu bonservissiz bir biçimde kadroya dahil ediliyor
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