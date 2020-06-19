Altay'ın efsane ismi Ayfer Elmastaşoğlu: "Altay'ın yeri Süper Lig..." Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine takıma zor günlerde sahip çıktığı için teşekkür eden Elmastaşoğlu, "Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerine gelince her zaman mutlu oluyorum.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine takıma zor günlerde sahip çıktığı için teşekkür eden Elmastaşoğlu, "Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerine gelince her zaman mutlu oluyorum. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibi kulüp daha da zor duruma düşmeden sahip çıktılar. Şu anda kulübü en iyi şekilde yönetiyorlar. Başkan ve ekibinin bundan sonra daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Özgür Ekmekçioğlu büyük Altay'ı Süper Lig'e çıkartacaktır" dedi.

"Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"

Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile iyi bir çıkış yakaladığını hatırlatan Altay'ın efsane ismi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korona virüs süreci tüm futbol takımlarını etkiledi. Bu süreci iyi geçiren takımlar başarılı olacaktır. Altayımızın bu süreci iyi geçirdiğini biliyorum. Takımımız yeni teknik direktörümüz ile iyi bir çıkış yakaladı. Kaliteli oyunculara sahibiz. Son 6 haftada şampiyonluğu yakalayıp Süper Lig'e çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum."

Elmastaşoğlu, Altay'ın kalan 6 maçta alacağı sonuçlarla kendi kaderini çizeceğini vurgulayarak, "Kalan 6 maçımız camiamız adına çok önemli. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kalan maçların hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Her zaman söylediğim bir şey var. Camia olarak birinci hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak. Eğer bu olmuyorsa play-off'tan Süper Lig'e yükselmeliyiz" dedi.

"Altay'ı daha iyi yerlerde görmek istiyorum"

Altay'da 1961-76 yılları arasında 15 yıl forma giyen ve 350'ye yakın maçta 70 gol atan Ayfer Elmastaşoğlu, "Benim çocukluğum bu kulüpte geçti. Altay'ı daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Çok sevdiğim bir kulübe futbolcu ve teknik adam olarak hizmet ettim. 2 de Türkiye Kupası kazanma onuru yaşadım. Benzer mutlulukları inşallah yakın zamanda yeniden yaşayacağız" şeklinde konuştu. Altay'ın efsane ismi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonunda kazanılan Türkiye kupaları ile ilgili olarak da "Göztepe karşısında kazandığımız maçta ben askerlik vazifesi için Sivas'taydım. Beklenen izin bir türlü gelmiyordu. Maça birkaç gün kala izin çıktı. Maçtan bir gün önce gelip takımla kampa girdim. Sabaha kadar uyuyamadım. O gün zor bir maç oynadık hatta o maçta bir penaltı kaçırmıştım fakat kupayı kazandık. Daha sonra 1979-1980 sezonunda bu defa teknik direktör olarak Türkiye Kupasını kazanma sevinci yaşadım. Galatasaray ile oynadığımız final maçı Galatasaray seyircisine yakışmadı. O gün maçta istenmeyen olaylar oldu. Mustafa Denizli Türkiye Kupasını soyunma odasında kaldırdı ve sonrasında zafer turu attık" diye konuştu.

"Altay şampiyon olabilirdi"

Altay'ın 1969-1970 sezonunda şampiyon olabileceğini hatırlatan Elmastaşoğlu, "Bizim zamanımızda yöneticilerimiz şampiyonluk planlaması yapmıyordu. Altay'ı ligde tutacak puanları alalım yeter diye düşünüyorlardı. Türkiye Kupasını kazanmak için planlar yaptığımız için 7 tane final oynadık 2 tane kupa kazandık. Şampiyonluk için gerekli planlamalar yapılmadığı için şampiyonluk gelemiyor. 1969-70 sezonunda ilk yarıyı gol averajı ile ikinci bitirdik. Gerekli planlamalar yapılmadığı için şampiyonluk gelmedi. Belki o dönemlerde bir şampiyonluk yaşasak hem İzmir futbolu hem de Altay için çok farklı bir dönemeç olabilirdi. Maalesef tam şampiyonluk hedefi konulmadı" dedi.

"Altyapılar önemli olacak"

Korona virüs sürecinden sonra altyapıların daha da önemli hale geleceğini vurgulayan Elmastaşoğlu, "Altyapı bizim her şeyimiz. Altyapıya çok değer vermeliyiz. Yaşanan yeni süreçte altyapılar daha da önemli hale gelecek. Herkes kendi yetiştirdiği oyunculara dönmek mecburiyetinde kalacak. Altyapıya en önemli yatırım yapan kulüplerden büyük Altayımız alt yapısından yetiştirdiği oyuncuları hem oynattı hem faydalandı hem de sattı ve para kazandı" şeklinde konuştu.