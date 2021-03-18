Altay'ın derbide rakibi Menemenspor
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Altay'ın derbide rakibi Menemenspor

18.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:23
Altay'ın derbide rakibi Menemenspor

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda üç galibiyet alarak doğrudan Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı konuma gelen Altay yarın İzmir derbisinde kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda üç galibiyet alarak doğrudan Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı konuma gelen Altay yarın İzmir derbisinde kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 27'nci haftanın açılış mücadelesinde Çağdaş Altay düdük çalacak. Ligde siyah-beyazlı takım 47 puanla 4'üncü sırada, sarı-lacivertliler ise 28 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. 

Altay'da sarı kart cezalısı stoper Berkay, Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı Adamu ile sarı kart cezalısı Yusuf forma giyemeyecek. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, zirve yarışında puan kaybı yaşamadan galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini söylerken, Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan ise üç puan hedefiyle mücadele edeceklerini dile getirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Menemen'de oynanan karşılaşmayı Altay 2-1 kazanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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