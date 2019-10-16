Altay'ın derbi planı

16.10.2019 11:45

TFF 1'inci Lig'de 6'ncı sırada yer alan Altay, üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la oynayacağı derbileri kazanarak, ligde maç başı 2 puan ortalaması tutturmayı hedefliyor. Ligde ilk 7 maçta 12 puan topladıklarını hatırlatan sportif direktör Özden Töraydın, derbileri kazanmaları halinde 9 maçta 18 puana ulaşıp maç başı 2 puan ortalamasına ulaşacaklarını belirterek, "Zirvede olmak istiyorsak bu iki derbiden 6 puan çıkarmamız gerekiyor. 2 puan ortalaması bizi ilk 2'ye sokar" diye konuştu.

Ligde 6 haftadır yenilmediklerini ancak her maçın çok zorlu geçtiğini dile getiren Özden Töraydın, "Kolay diyebileceğimiz bir müsabaka yok. Altınordu'yu izledik, çok iyi oynuyorlar ama sonuç alamadılar. Bize karşı çıkış arayacaklar. Lig öncesi hazırlık döneminde bizi yendiler, bu bilinçle çalışıyoruz. Centilmence, hak edenin kazanacağı bir derbi olsun" dedi. Töraydın, maraton tribününde karşılaşmayı izleyecek Altay taraftarlarının da kendilerine ayrılacak yerleri doldurmalarını istedi.

Kaynak: DHA