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Altay'ın deplasman karnesi zayıf

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u evinde 1-0 yenerek kara bulutları dağıtan Altay, bu sezon İzmir dışında oynadığı 6 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

17.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:27
Altay'ın deplasman karnesi zayıf

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u evinde 1-0 yenerek kara bulutları dağıtan , bu sezon dışında oynadığı 6 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında önce Trabzonspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar pazar günü ise ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Bu sezon dış sahada sadece Boluspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar Hatayspor'a 3-2, Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

İstanbulspor, Adanaspor ve Osmanlıspor ile berabere kalan Altay, zirve yarışında deplasmanlarda kritik puanlar yitirdi. Altınordu, İzmir derbisinde ise konuk olduğu Altınordu'yu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 3-0 yenmişti. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Trabzonspor sınavına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. İlk maçta Atatürk Stadı'nda bordo-mavililere 2-1 yenilerek avantajı kaybeden İzmir ekibi Trabzon'dan direkt Erzurum'a geçecek. 


Kaynak: DHA
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