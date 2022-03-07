Altay'ın çıkışı Alsancak'ta

Spor Toto Süper Lig'de 48 dakika 10 kişi oynadığı Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 26 puana ulaşan düşme hattındaki Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 4'ten tekrar 6'ya yükseldi. Kalan son 10 maçının 6'sını İzmir'de oynayacak siyah-beyazlılar iç saha avantajını kullanarak 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Altay, kalan periyotta kendisi gibi lige tutunma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor (20), Giresunspor (32) ve Kasımpaşa (32) gibi rakipleriyle taraftarının önünde kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 6 puanlık bu kritik randevularda alacağı sonuçlarla kaderini belirleyecek.

Altay kalan haftalarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport Tav Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile evinde; Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak İzmir temsilcisinde yönetimin tribünlere taraftar çekmek için bilet fiyatlarında indirime gitmeyi planladığı öğrenildi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk galibiyetini Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek alan Altay, 12'nci adamın desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

Altay'da İranlı sol bek Mohammad Naderi, dün VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki çekti. Altaylı taraftarlar, 40'ıncı dakikada gördüğü ilk sarı karttan 2 dakika sonra ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bırakan 25 yaşındaki defans oyuncunun sorumsuzca davrandığını savundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, kritik süreçte yapılan bu hareketin yönetim tarafından cezalandırılması gerektiğini vurguladı.