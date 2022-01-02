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Altay'ın Chatzigiovanis ısrarı

Altay'ın Chatzigiovanis ısrarı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Altay, sezon başında talip olduğu Yunan futbolcu Tasos Chatzigiovanis'i yeniden gündemine aldı.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Altay, sezon başında talip olduğu Yunan futbolcu Tasos Chatzigiovanis'i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşini bırakmadığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında Panathinaikos formasıyla ligde 14 maçta görev alan Chatzigiovanis, 1 gol kaydetti. Siyah-beyazlı yönetimin transfer yasağını kaldırması halinde Yunan oyuncuyu kadroya dahil etmek için temaslarını sıklaştıracağı ifade edildi. İzmir temsilcisi, sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi olan Chatzigiovanis'le imza aşamasına gelmiş ancak Panathinaikos'un oyuncuyu bırakmak istememesi nedeniyle transferi askıya almıştı.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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