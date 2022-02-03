Altay'ın Antalya kampı sona erdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay'ın Antalya kampı sona erdi

Altay, lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

ANTALYA (İHA) - Altay, lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamlayarak İzmir'e hareket etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, lige verilen ara sebebiyle Antalya'da kampa girmişti. 26 Ocak'ta başlayan kampta çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenmanla kampı noktaladı. 9 günlük kampın ardından Altay, hava yoluyla İzmir'e hareket etti. Siyah-beyazlılar, İzmir'e döner dönmez 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da İzmir derbisinde konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. - İZMİR

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

Altay'ın Antalya kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalya, İzmir, Altay, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title