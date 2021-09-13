Altay'ın aklı derbide

SÜPER Lig'de son 2 maçında Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a (D) yenilerek yara alan Altay'da gözler cuma günü Göztepe ile oynanacak İzmir derbisine çevrildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencilerine maçın önemi hakkında uyarılarda bulunduğu ve takımını mutlak galibiyet hedefiyle Göztepe maçına hazırladığı ifade edildi. Futbolculuk kariyerinde 18 yıl formasını giydiği Altay'da pek çok kez Göztepe'ye rakip olan deneyimli teknik adam bu defa saha kenarından derbi heyecanına ortak olacak.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra 2 mağlubiyet alarak 6 puanda kalan Altay, 5 puana ulaşan ezeli rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Altay'ın ev sahibi konumunda olduğu Bornova Stadı'nda oynanacak derbide Göztepe taraftarları pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak. Altaylı taraftarların derbi heyecanını şimdiden yaşamaya başladığı bildirildi. Taraftarlar, Siyah-beyazlıların derbi öncesi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek oyunculara moral vermek istiyor.

Altay ile Göztepe arasında 2003 yılında Süper Lig'de oynanan son karşılaşmada forma giyen İbrahim Akın siyah-beyazlı kulüpte, İlhan Şahin ise sarı-kırmızılı kulüpte göreve devam ediyor. O dönem genç birer futbolcu olan ve sahaya ilk 11'de çıkan ikiliden İbrahim Akın, Altay'da sportif direktör, İlhan Şahin ise Göztepe'de sportif menajer olarak görev yapıyor.