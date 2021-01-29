Altay, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı
29.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Kayserispor'dan ayrılan İlhan Depe ile anlaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, İlhan Depe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki İlhan Depe, daha sonra Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve son olarak Kayserispor'da forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz