Altay İlhan Depe'yi aldı
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Altay İlhan Depe'yi aldı

29.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:35
Altay İlhan Depe'yi aldı

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı. Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. Süper Lig'de 126 maça çıkan İlhan 1 gol atarken, 1'inci Lig'de 52 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli sağ kanat bu sezon Süper Lig'de 4, kupada ise 1 maça çıktı. Altay ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'dan sonra 7'nci takviyesini yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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