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Altay ile Trabzonspor, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak

Altay ile Trabzonspor, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, yarın 51. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar karşılaşacak Altay ile Trabzonspor, yarın 51. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de en son Altay'ın küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaşan iki ekibin geride kalan 50 mücadelesinde Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı.

İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili ekip ise 42 kez fileleri sarstı.

Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavili ekibi 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Altay-Atakaş Hatayspor maçının ardından ikinci karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

1975-1976 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, 29. haftada 23 Mayıs 1976'da Alsancak Stadı'nda konuk olduğu Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip, bu sonucun ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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