Altay ile Fenerbahçe 83. randevuda
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Altay ile Fenerbahçe 83. randevuda

Altay ile Fenerbahçe 83. randevuda
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe yarın ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe yarın ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak.

Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenerek rakibine karşı en farklı galibiyetleri elde etti.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 berabere biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak dikkati çekti.

İzmir'deki müsabakalar

Altay ve Fenerbahçe'nin İzmir'de oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 20 maçı kazanırken, 13 müsabakada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 56 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 37 kez havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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