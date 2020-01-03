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Altay ile Bornova Belediyesi'nden stat protokolü

TFF 1. Lig'de ikinci yarıdaki iç saha müsabakalarını Bornova Aziz Kocoğlu Stadı'nda oynayacak olan Altay, Bornova Belediyesi'yle protokol yaptı.

03.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:25
Altay ile Bornova Belediyesi'nden stat protokolü

TFF 1. Lig'de ikinci yarıdaki iç saha müsabakalarını Aziz Kocoğlu Stadı'nda oynayacak olan , Bornova Belediyesi'yle protokol yaptı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nde stat kirası protokolünü imzaladı. Bornova'da maçlarını oynayan Göztepe'nin kendi stadına kavuşmak için gün sayması üzerine oluşan boşluğu Altay doldurdu. Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ikinci yarıda Altınordu ve Altay kulüpleri rakiplerini konuk edecek. Altay bu sezonun ilk yarısında İzmir Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nı kullanmıştı.


Kaynak: DHA
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