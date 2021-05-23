TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali'ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı