TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
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TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig Play-off Finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig Play-off Finali'nin oynanacağı stadı belirledi. Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig play-off Finali'ne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası saati 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig play-off'ta 'İzmir' finali
TFF 1. Lig play-off'ta "İzmir" finali
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Son dakika spor: TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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