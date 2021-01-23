Altay ikinci yarıya Samsun'da başlıyor

TFF 1'inci Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda 33 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Yılport Samsunspor'la kozlarını paylayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. İlk yarının son haftasına kadar liderlik koltuğunda oturduğu ligde son Bandırmaspor yenilgisiyle zirvenin 3 puan gerisine düşen Altay, sezonun ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı Samsunspor'u yenerek rakibini geride bırakmayı hedefliyor.

Ara transfer döneminde Gnanduillet, Burak, Putsila, Blagojevic, Amorim ve Cocalic'le yollarını ayıran siyah-beyazlılar, devre arasında Göztepe'den forvet Deniz Kadah, forvet arkası Mossoro, Gaziantep FK'dan sol bek Mehmet Erdem, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça, Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ve Ankaragücü'den sağ bek Cebrail Karayel ile anlaşarak 6 transferini de Süper Lig ekiplerinden yaptı. Mutlak şampiyonluk hedefleyen İzmir ekibinde teknik direktör Yücel İldiz, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı