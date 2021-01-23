Altay, ikinci devreye Samsun deplasmanında başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay, ikinci devreye Samsun deplasmanında başlayacak

23.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:50
Altay, ikinci devreye Samsun deplasmanında başlayacak

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın 1 puan önünde yer alan Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın 1 puan önünde yer alan Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay maçında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Ligde ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada bitiren Altay, devre arasında kamp yaptığı Antalya'dan direkt Samsun'a geçti. Siyah-beyazlı ekipte ilk yarıda forma giyen isimlerden kaleci Burak Öğür, Anton Putsila, Armand Gnanduillet, Edin Cocalic ve William Amorim takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil ettiğini açıkladığı Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'nun lisansları henüz çıkmadı.

Altay, ilk yarıda konuk ettiği Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemre Kemer Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Saldırı Zeytinyağı Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay, ikinci devreye Samsun deplasmanında başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 10:58:30. #1.16#
title