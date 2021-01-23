Altay, ikinci devreye Samsun deplasmanında başlayacak

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci yarının ilk maçında yarın 1 puan önünde yer alan Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-Altay maçında hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Ligde ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada bitiren Altay, devre arasında kamp yaptığı Antalya'dan direkt Samsun'a geçti. Siyah-beyazlı ekipte ilk yarıda forma giyen isimlerden kaleci Burak Öğür, Anton Putsila, Armand Gnanduillet, Edin Cocalic ve William Amorim takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil ettiğini açıkladığı Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro'nun lisansları henüz çıkmadı.

Altay, ilk yarıda konuk ettiği Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz