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Altay için kritik viraj

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü sıradan 10'uncu basamağa gerileyen Altay, pazar günü Akhisarspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:20
Altay için kritik viraj

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 3 mağlubiyetle 4'üncü sıradan 10'uncu basamağa gerileyen , pazar günü Akhisarspor deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak. İzmir temsilcisi aynı zamanda galip gelerek rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Akhisarspor bu sezon taraftarının önünde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak dikkat çekti. Üç puan alarak yeniden Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altay'da tedavisi süren Tatos'un durumu belirsiz. Sakatlanan sağ bek Yasin ise forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
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