Altay için fırsat haftası

Spor Toto Süper Lig'de evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek kümede kalma umutlarını koruyan Altay, lige tutunma savaşı veren rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı 28'inci haftada deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 25 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 39 puanlı 9'uncu basamaktaki rakibini dize getirmesi halinde haftanın en karlı takımlarından biri olacak. Ligde bu hafta düşmeme savaşı veren ekiplerden Göztepe (27) evinde Kasımpaşa (29) ile Çaykur Rizespor (23) ise Giresunspor'la (29) karşı karşıya gelecek.

Altay'ın kenetlenmesi durumunda her engeli aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, "Son 1 ayda gelinen noktada herkesin çok emeği var. Hedefe doğru ilk adımlarımızı attık. Şimdi sıra sürekliliği sağlamakta" diye konuştu.

Öte yandan Altaylı futbolcular, santrafor Deniz Kadah'ın yaş günü partisinde bir araya geldi.