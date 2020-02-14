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Altay'ı taraftarları uğurlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen Altay'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

14.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:43
Altay'ı taraftarları uğurlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü Boluspor maçını 2-1 kazanarak 5'inci sıraya yükselen 'ı pazar günü oynayacağı Keçiörengücü deplasmanına taraftarı uğurlayacak.

Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen siyah-beyazlı takımın Başkent'e moralli bir şekilde gitmesini isteyen taraftarlar yapacakları tezahüratlarla, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde saat 13.15'te hareket edecek Altay kafilesine Adnan Menderes Havalimanı'na kadar eşlik edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, pazar günü de Ankara Aktepe Stadı'nda İzmir ekibini yalnız bırakmayacak. Altay'da sarı kart cezalısı sol kanat Turgut Doğan Şahin dışında eksik bulunmuyor.


Kaynak: DHA
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