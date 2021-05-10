Altay'ı play-off heyecanı sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'ı play-off heyecanı sardı

Altay'ı play-off heyecanı sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Altay, İstanbulspor ile eşleşti.

TFF 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Altay, İstanbulspor ile eşleşti. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, takımlarına sosyal medya üzerinden, "İnanıyoruz, size güveniyoruz", "O sene bu sene, haydi Büyük Altay" mesajlarıyla destek verdi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altay, sahasında Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti. 34 hafta sonunda puanını 63'e çıkaran siyah-beyazlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, play-off'ta ligi 4. sırada tamamlayan İstanbulspor ile eşleşti. Altay, bu sezon iki kez karşılaştığı İstanbulspor'a deplasmanda 2-1, sahasında da 3-1 mağlup olmuştu.

"Bu mutluluğu yaşamak istiyorum"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Taraftardan tam destek

Altay'ın play-off'a kalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarına sosyal-medya üzerinden destek verdi. Taraftarlar, "İnanıyoruz, size güveniyoruz", "Seninle başaracağız Mustafa Hoca", "O sene bu sene, haydi Büyük Altay" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan Samsunsporlu ve Bolusporlu taraftarlar başta olmak üzere farklı renklere gönül veren birçok taraftar da Altay'a başarılar diledi.

Altay, play-off ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 21 Mayıs Cumartesi günü ise rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Altay, rakibine üstünlük kurması halinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. - İZMİR

Altay'ı play-off heyecanı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altay'ı play-off heyecanı sardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:47:13. #1.16#

title