Altay'ı mağlup eden Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'ı mağlup eden Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor

Altay'ı mağlup eden Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenerek puanını 45'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenerek puanını 45'e çıkardı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarsını Cebrail Karayel'in 33. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Altay karşısında Trabzonspor, 51. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle eşitliği yakaladı.

88. dakikada Cornelius'la 1 gol daha bulan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu skorla puanını 45'e çıkaran lider Trabzonspor, maç fazlasıyla takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la puan farkını 12'ye çıkardı.

Ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Altay ise 18 puanda kaldı.

Cornelius'un 9. golü

Trabzonspor'da 2 gol atan Cornelius, ligde üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı. Cornelius, bu sezon 9. golüne ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Cebrail Karayel, bu sezon ligde ilk golüne imza attı.

Karşılaşmanın son bölümünde sakatlanan Edgar Miguel Ie oyuna devam edemedi. Sedyeyle soyunma odasına götürülen Edgar'ın yerine 85. dakikada Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

Cebrail'in enfes golüne Uğurcan Çakır'dan herkesi şaşırtan yorum: Çok güzel yedim

 Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

Bu nasıl kutlama Balotelli! Galatasaray'a gol atan Yunus'un kafasını tekmeledi

 Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title