Altay, Hikmet Karaman'la anlaştı
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Altay, Hikmet Karaman'la anlaştı

04.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:33
Altay, Hikmet Karaman'la anlaştı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da iç sahada alınan 3-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'le yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da iç sahada alınan 3-1'lik İstanbulspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Yücel İldiz'le yolları ayıran yönetim göreve Hikmet Karaman'ı getirdi. Siyah beyazlıların Hikmet Karaman'la prensip anlaşmasına vardığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Son olarak geçen sezon Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Hikmet Karaman, kariyerinde ilk kez bir İzmir ekibinin başında olacak. Tecrübeli teknik patronun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçında takımın başında yer alacağı öğrenildi. Karaman, daha önce Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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