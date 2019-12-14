Altay hayata döndü

14.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:44

TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 6 maç sonra galibiyetle tanışan Altay, kara bulutları dağıttı. Teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde ilk 3 puanını kazanan siyah-beyazlıların üst sıralar için umutları arttı. Takımının son 1.5 ayda çok zorlu bir süreç yaşadığını dile getiren Ali Tandoğan, "Sevinmeyi unutmuş, galibiyete hasret kalmış bir takımın başına geçtim. Bu durum kolay değil. Kısa sürede kalan maçlarımızda maksimum puanlar alabilmek adına hamleler yaptım. Toplamda oyuncularımla 3 gün çalıştık. Adana Demirspor karşılaşmasında attığımız gol duran top organizasyonuydu. Bunu sadece 10 dakika çalıştık. Kısa süre içinde maçta reaksiyon almak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan Tandoğan, "Altay'ı daha önce izlediğimde takımın birlikte hareket etme sıkıntıları vardı. Savunma hattı çok dağınıktı. Herkes kafasına göre oynuyordu. Bunların hepsini ortadan kaldırmaya çalıştık. Adana Demirspor karşısında beraber oynadık, takım boyunu daralttık. Halen eksiklerimiz çok. Ben 3 günlük sürede oyuncularımın kazanma isteğini geri getirmeye çabaladım ve savunma olgusunu oturtmaya çalıştım. Bizim oturmuş bir kadromuz var. Herkes benim için çok değerli. Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptım. Ancak kulübeye çekilmiş bir oyuncu asla kenara atılmış bir oyuncu değildir. Taraftarımız sabretsin, kalan 2 maçımızdan maksimum puanlar alıp devre arasını çok iyi geçireceğiz" yorumunu yaptı.

KAPTAN GEMİYİ KURTARDI

ALTAY'ın 38 yaşındaki takım kaptanı İbrahim Öztürk, 1-0 galip gelinen Adana Demirspor maçının kahramanı oldu. Maçın 30. dakikasında Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta topu filelere gönderen deneyimli stoper, savunmada da oldukça kritik hamleler yaptı. Adana Demirspor forvetlerine nefes aldırmayan İbrahim, 90 dakika bitiminde taraftardan büyük alkış aldı. Bu sezon 5. maçına çıkan İbrahim'in teknik direktör Ali Tandoğan tarafından sık sık 11'de görevlendirilmesi bekleniyor. Altay'da 2006-2008 yılları arasında görev yapan Türkiye liglerinin en tecrübeli faal futbolcularından İbrahim, kulübe 9 yıl sonra 2017'de geri dönmüştü. Kariyerinde 2010 yılında Bursaspor'la Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Öztürk, Altay'a döndüğü ilk yılda 2. Lig'de mutlu sona ulaşmıştı.

Kaynak: DHA

- İzmir