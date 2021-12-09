Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı - Haberler Spor
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Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı

Altay, Hatayspor maçının son antrenmanını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yaptı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniden yapıldıktan sonra yarın kapılarını açacak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile tamamlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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