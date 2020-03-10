Altay - Hatayspor maçının ardından - Altay - Hatayspor maçının ardından Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz, oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar" Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Maçı kazansaydık belki ligin çoğunu bugün bitirmiş olacaktık" TFF 1. Lig'in 27.

- Altay - Hatayspor maçının ardından

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz, oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar"

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:

"Maçı kazansaydık belki ligin çoğunu bugün bitirmiş olacaktık"

İZMİR - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altay'ın sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçını değerlendirerek, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. 14 günde 4 maç oynamak çok kolay değil. Derinlik olarak biraz tartışılması gereken bir kadromuz var. Ona rağmen zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz, kadroda çok rotasyon yapamıyorum. Rakibimiz çok zorluydu, yıllardır planlı kadroları vardı, zaten 50 puanla lider durumdalar. Maç öncesi çok antrenman yapamadan teorik anlamda çok önemli senaryolar çizmiştik. Ön alan baskıları, rakibi ikinci bölgede sıkıştırıp nasıl geçiş hücumu yaparız diye düşündük. Rakibimiz biraz daha derin savunma yapınca bizi set hücumuna zorladı. Zaman zaman top kaybı yapsak da hemen karşı koyabildik. Attığımız ama verilmeyen bir gol vardı, bence çok net goldü. Rakibimiz penaltı golü buldu ve öne geçti. Ancak oyuncularım o psikolojik direnci kırıp hemen biz bir penaltı kazandık. Orada bir oyuncu değişikliği yaptım, kanat oyuncularını yer değiştirdik. Çünkü biz oyunu oradan fazla kuramıyorduk, Hatayspor'un sağ bölgesindeki oyuncuları atletik açıdan zayıftı. Bu plan tuttuğu için ve oyuncularım buna inandığı için çok teşekkür ederim. Zor bir periyotta zor maçlar oynuyoruz, oyuncularım senaryolarıma hayat katıyorlar, hepsine tekrar teşekkür ederim" dedi.

Altıparmak: "Maçı kazansaydık belki ligin çoğunu bugün bitirmiş olacaktık"

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, tansiyonu yüksek bir maç oynandığını söyleyerek, "Maçı kazansaydık belki ligin çoğunu bugün bitirmiş olacaktık. Altay'ın da hem play-off hem de ilk 2 iddiası var. Özellikle bugün kazandıktan sonra diğer maçların sonucuna göre inanılmaz bir galibiyet aldılar. Biz maça çok iyi başladık. Daha sonra Altay, topa hakim olmaya başladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti. İkinci yarıda önde olan oyunumuzu sürdürdük ve gerekli olan golü de bulduk. Gol yedikten sonra rakibimizin açılacağını futbolcularıma anlatmıştım. Futbolda hiçbir şeyin garantisi olmuyor. Golü attıktan, santradan 10 saniye sonra rakibimiz penaltı kazandı. Bu biraz bizim kendi acemiliğimiz diyelim. Golü yedikten sonra Altay takımı daha istekli oynadı, taraftar da oyuna dahil oldu. Ne yazık ki son bölümde yediğimiz golle 2-1 mağlup olduk. Maçın kırılma anları vardı. Idır'ın iki tane karşı karşıya yakaladığı pozisyon vardı, birini atmış ve 2-1 biz öne geçmiş olsaydık maç daha farklı biterdi. Bugün maçın geneline baktığımızda özellikle son bölümde daha fazla isteyen Altay takımı vardı, onları tebrik ediyorum. Bizim için 7 tane final haftamız var. Artık bu maçı unutup ve Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA