Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Hatayspor, karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

ALTAY - HATAYSPORMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'dabeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

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