Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında Altay, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili detay sporseverler tarafından merak ediliyor. Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Hatayspor, karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Altay - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.
Altay - Hatayspor maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 20:00'dabeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 Aralık Cuma saat 20.00'de başlayacak Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk rakibi Hatayspor
Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.
Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.
Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.
Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.
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