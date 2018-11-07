İzmir Takımı Altay, Yedikleri Salatanın Ardından Hastanelik Oldu
1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular ve teknik heyet, restoranda yedikleri salatanın ardından zehirlenerek hastanelik oldu.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular ve teknik heyet zehirlenerek hastanelik oldu. Geçen Cumartesi günü deplasmanda oynanan Gazişehir Gaziantep maçının ardından kentteki bir restoranda yemek yiyen siyah-beyazlı kafile, pazar günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı. Paixao, Mustafa, Tevfik, Hüsamettin gibi oyunculara hastanede serum tedavisi uygulanırken, Pedro, Aganovic, Furkan, Kappel gibi futbolcular aynı şikayetler nedeniyle ilaç tedavisine başladı.
SALATADAN ŞÜPHELENİYORLAR
Doktorların yemekte tüketilen salatadan şüphelendiği öğrenildi. Takımdaki genel rahatsızlık nedeniyle dünkü antrenmanda sadece düz koşu yaptıklarını belirten teknik direktör Özden Töraydın, "Teknik heyet olarak biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizimle birlikte aynı restoranda yemek yiyen bir basketbol takımı da zehirlenmiş" diye konuştu.
Öte yandan pazar günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay'da sol arka adalesinde gerilme tespit edilen Ferhat'ın forma giyebileceği belirtildi.
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O restoranda bir kere yemek yedim bir dahada yemedim, iyikide pahalı bulmuşum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Altayı’da süper ligde görmek istiyoruz;)) İzmirli zenginlere önemle duyurulur.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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KASTAMONUSPOR''U KUPADAN ELEDİNİZ. KASTAMONU''NUN AHINI ALMIŞLARDIRCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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gecmis olsun acil sifalar. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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geçmiş olsun bol bol ayran içsinlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır