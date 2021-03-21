Altay gözyaşlarına hakim olamadı
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Altay gözyaşlarına hakim olamadı

21.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:29
Altay gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 31. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla başarılı bir performans sergiledi. Genç file bekçisi maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Müsabaka içerisinde gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin 1 puan almasında en önemli etken olan Bayındır, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Maçın ardından soyunma odasına Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile giden Bayındır gözyaşlarını tutamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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