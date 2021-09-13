Altay, Göztepe müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı - Haberler Spor
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Altay, Göztepe müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Göztepe müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı

Süper Lig'de 17 Eylül Cuma günü diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 17 Eylül Cuma günü diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak Altay, hazırlıklarına başladı.

Ligin 4. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı takımda futbolcular, bir günlük iznin ardından Göztepe karşılaşması için ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Altay, Göztepe müsabakası öncesi ilk çalışmasını yaptı - Haberler Spor
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