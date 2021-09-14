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Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'deki İzmir derbisinde 17 Eylül Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'deki İzmir derbisinde 17 Eylül Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda koşunun ardından ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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