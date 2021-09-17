Göztepe maçının ardından

Süper Lig'in 5'inci haftasında Altay'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği İzmir derbisinin ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, iki takımın Süper Lig'de buluşmalarının önemine vurgu yaparak, "Her iki camianın da uzun süre beklediği aynı ligde, Süper Lig'de buluşmaları İzmir ve Türk futbolu adına büyük bir kazanç. Yıllarca kaptanlığını yaptığım Altay'da Göztepe'ye karşı çok önemli maçlar oynadık. İki takım arasındaki rekabet benim için sadece 90 dakika sahada oldu. Dışarıdaki arkadaşlarımın büyük bölümü Göztepeli ağabeylerimdi. Futboluma çok önemli katkıları olmuştu. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum" dedi.

Genel anlamda maçın kontrolünü ellerine aldıklarını ve maçı domine etmeyi istediklerini dile getiren Sırp teknik adam, "Ama biraz heyecana kapıldık bu tip maçlarda böyle şeyler olabiliyor" yorumu yaptı. Derbi atmosferini de yorumlayan Maestro, "Zorlu bir derbiydi. Bunun tekrarı ligin ikinci yarısında kendi evimizde oynanacak. Çok daha baskılı bir taraftar olacak. Lehimize geçecek bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.