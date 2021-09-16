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Altay, Göztepe maçına hazır

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Göztepe maçına hazır

Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Cesar Pinares antrenmanda yer almadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Göztepe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Altay, Göztepe maçına hazır - Haberler Spor
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