Altay, Göztepe maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde yarın Göztepe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan Cesar Pinares antrenmanda yer almadı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Göztepe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri