Altay, Göztepe karşılaşmasına hazır
AA, Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
GAZİEMİR, İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Antrenmanın bitiminde tesislere gelen Altaylı taraftarlar, meşale yakarak ve tezahüratlar yaparak oyunculara destek verdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İzmir derbisinde hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor