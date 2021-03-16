Altay gol oldu yağdı
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Altay gol oldu yağdı

16.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Altay gol oldu yağdı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçından 9 puan çıkararak ilk 2 sıra ile arasındaki puan farkını 11'den 4'e düşüren 47 puanlı 4'üncü sıradaki Altay ligin en golcü takımı konumuna geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçından 9 puan çıkararak ilk 2 sıra ile arasındaki puan farkını 11'den 4'e düşüren 47 puanlı 4'üncü sıradaki Altay ligin en golcü takımı konumuna geldi. Son 2 maçta toplam 8 gol kaydeden siyah-beyazlılar, oynadığı 26 karşılaşmada 49 kez rakip fileleri havalandırarak 48 golü bulunan İstanbulspor'u geride bıraktı. Son 2 sezonun gol kralı Marco Paixao'yu kadrosunda bulunduran İzmir temsilcisi bu sezon da 19 gol kaydeden Portekizli yıldızla rakiplerine gözdağı verdi.

Siyah-beyazlılar hücum hattında yer alan diğer futbolcular da skora katkı sağlamayı başardı. Paixao'yu 6 golle Hollandalı Kappel izlerken, Erhan 5, Regattin ve Ziya 2, Cebrail, Deniz, Kazımcan, Eren, Thiam, Mehmet Erdem, Murat, Zeki ve Özgür ise 1'er gol kaydetti. Devre arasında takımdan ayrılan Gnanduillet 2, Yılmaz 1 gol atarken, rakipler 3 kez kendi filelerini sarstı. Altay ligde en farklı galibiyetlerini Eskişehirspor karşısında 6-0 ve 5-0'lık (D) skorlarla, Tuzlaspor'a karşı yine 5-0'lık skorla aldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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