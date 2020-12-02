Altay - Giresunspor TFF 1. Lig maçı Altay - Giresunspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Altay – Giresunspor şifresiz canlı izlenecek mi?

Futbolseverlerin meraka beklediği Altay - Giresunspor maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Altay - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Altay-Giresunspor Maçı 02 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Altay-Giresunspor Maçı 13:30'de başlayacak.

ALTAY - GİRESUNSPOR ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?

Altay ile Giresunspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1, TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.