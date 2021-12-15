Altay, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Altay, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Altay, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Siya-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Yarın Giresun'a gidecek Altay, karşılaşma için son çalışmasını Giresun'da yapacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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