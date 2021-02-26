Altay, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Altay, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

26.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:42
Altay, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti

TFF 1. Lig'de 28 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig'de 28 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Altay, daha sonra Giresun'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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