Altay, Giresunspor maçı için ilk çalışmasını yaptı
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Altay, Giresunspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

24.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:40
Altay, Giresunspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü lider Giresunspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Pazar günü lider Giresunspor'a konuk olacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün İzmir derbisinde Altınordu'ya 3-1 mağlup olan Altay, Giresunspor maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alan oyunu oynadı.

Hazırlıklarına yarın devam edecek Altay'da sakatlığı süren İbrahim Öztürk, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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