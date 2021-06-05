Altay genel kurula gidecek

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay'da Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim olağan genel kurul tarihini 21-28 Haziran olarak belirledi.

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay'da Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetim olağan genel kurul tarihini 21-28 Haziran olarak belirledi. Siyah-beyazlı kulübün kongresi Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İlk toplantının yapılacağı 21 Haziran Pazartesi günü çoğunluk sağlanamazsa seçim 28 Haziran'da yapılacak. Altay'ı son 5 sezonda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Başkan Özgür Ekmekçioğlu yeniden aday olacak. Ekmekçioğlu, daha önce 2016, 2017 ve 2019'daki seçimlere tek aday olarak girerek 3 kez başkanlığa seçildi.

İzmir temsilcisine 3 kupa kazandıran 31 yaşındaki genç başkan Özgür Ekmekçioğlu'na kongrede rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Özgür Ekmekçioğlu şubat ayında kulübün borcunun 88 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Genel kurulda bir kez daha seçilmesi halinde Ekmekçioğlu, 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturacak.Öte yandan yönetim, pazartesi günü İstanbul'dan dönecek teknik direktör Mustafa Denizli ile masaya oturup yol haritasını çizecek. Göreve devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin vereceği rapora göre iç ve dış transfer çalışmaları başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı