Altay, gençlik çalışmalarını anlattığı toplantıda 'Genç Kültür Kart'ı tanıttı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlik projelerini anlattığı toplantıda 'Genç Kültür Kart'ı tanıttı.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Altay, tüm gayretlerinin gençleri çok daha müreffeh yarınlarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Projeleri, gençlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak istişarelerle geliştirdiklerini kaydeden Altay, "5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve orta öğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olan Konya'mızda her fırsatta gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimizin heyecanı, dinamizmi, enerjisi motivasyonumuzu artırıyor, gözlerindeki heyecan ve yüreklerindeki azim bizlere yarına adına ümit veriyor." diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerinde kazandıkları puanları etkinliklerde harcayabilecekler

Kentteki öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak için 'Genç Kültür Kart' adını verdikleri bir sosyalleşme programı başlattıklarını anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Şehrimizdeki üniversitelerde aktif olarak örgün eğitime devam eden öğrencilerimiz, yakında duyurusunu yapacağımız web sayfasından kayıt olarak sisteme entegre olacaklar. Genç Kültür Kart'la, belediyemiz ve Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı (KOTEV) işbirliğiyle gençlerimiz, şehrimizde düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerine katılarak toplayacağı puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabilecekler. Özellikle pandemi sonrasında gençlerimizin sosyal hayata dönük adaptasyonu için belirli sayıda öğrencimize destekler sağlanacak. Başta belediye iştiraklerimiz olmak üzere sisteme dahil üye işyerlerinden dönemsel indirimler yapılacak."

Türkiye'nin en büyük gençlik merkezlerinden olan Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde Kariyer Destek ve Eğitim Merkezi'ni (KADEME) hayata geçirdiklerini aktaran Altay, öğrencilerin kariyer gelişimi ve akademik başarıları için bir yapı oluşturduklarını dile getirdi.

Su tasarrufu yapanlar ödüllendirilecek

İklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa ve susuzluğa dikkati çeken Altay, "7-10 yaş arası 154 bin 296 ilkokul öğrencimize evlerinde yüzde 20-40 arası su tasarrufu yaptırılarak ödüllendirilmesi projesine başlıyoruz. Bir önceki yılın aynı aylarında su tüketimi dikkate alınarak tasarruf yapanlar ödüllendirilecek ve çocuklarımız da suyun kıymetini aşılamış olacak." dedi.

Oyun yazan, üreten, yerli çizgi film yapan gençleri, özel sektör işbirliğiyle desteklediklerini ifade eden Altay, ADSA-Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi'ni de hayata geçireceklerini belirtti.

Altay, ayrıca kentteki 4 binden fazla 3. sınıf öğrencisine yüzme eğitimi verileceğini açıkladı.

Altay, toplantıda Atabey Gençlik Projesi, Genç KOMEK Yaz Okulu, Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademisi, Spor Konya, Online Spor, Parkur Konya, İzci Kampları, Gençlik Merkezi, Kapsül Teknoloji Platformu, Şehir Tiyatrosu, Çalışan Gençlik Meclisi projelerini de anlattı.

Toplantının sonunda Genç Kültür Kart'ın ilk uygulaması salonda bulunan gençlerle başladı. Başvuru yapanların kartlarına, tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabilmeleri için 100 lira yüklendi.

Haberi Kaydet