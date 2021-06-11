Altay gençlerini parlatacak
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Altay gençlerini parlatacak

Altay gençlerini parlatacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TEKNİK Direktör Mustafa Denizli önderliğinde 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Altay'da yönetimin yeni sezonda genç futbolcuları vitrine çıkarmayı planladığı öğrenildi.

TEKNİK Direktör Mustafa Denizli önderliğinde 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Altay'da yönetimin yeni sezonda genç futbolcuları vitrine çıkarmayı planladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen forvet Kazımcan Karataş ve sol kanat Eren Erdoğan geçen sezon fazla forma şansı bulamazken, cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulması düşünülen iki genç futbolcunun Süper Lig'de süre bulup değerlerini katlaması bekleniyor.

İzmir ekibinde geçen sezon 6 karşılaşmada görev alıp 1 gol kaydeden ve son olarak U18 Milli Takımı'na davet edilen santrfor Kazımcan'la Fransız ekipleri Lens ve Olympique Lyon ilgileniyor. Altay'ın iki kulüple görüşmeleri sürdürdüğü, genç golcüyü değerinin altında satmayı düşünmediği belirtildi. Siyah-beyazlı takımda 13 maçta oynayıp 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Eren'in de Süper Lig kulüplerinin listesinde yer aldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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