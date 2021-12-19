Altay Gençer'le mahkemelik oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay Gençer'le mahkemelik oldu

Altay Gençer'le mahkemelik oldu
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Altay'a Gençer Cansev'den şok haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Altay'a Gençer Cansev'den şok haber geldi. Bu sezon kadroya giremeyen 32 yaşındaki stoperin alacakları nedeniyle federasyona gittiği ve tek taraflı sözleşme fesih hakkı kazandığı bildirildi. Gençer'in Altay'dan yaklaşık 4 milyon TL alacağı olduğu ifade edilirken, futbolcunun bu bedeli mahkeme yoluyla tahsil etme yoluna gittiği vurgulandı. Altay'a 2018-2019 sezonunda transfer olan deneyimli oyuncu, 2 sezondur forma şansı bulamadı.


Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

 Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

 Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Karadeniz'de gol yağmuru! Giresunspor, Altay engelini çok rahat geçti

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title