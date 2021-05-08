Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı
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Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı

Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, altyapıdan yetişen oyuncusu Kazımcan Karataş ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, altyapıdan yetişen oyuncusu Kazımcan Karataş ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sportif direktör İbrahim Akın'la bir araya gelerek 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazımcan Karataş, kulübüyle sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Futbola Altay altyapısında başladıktan sonra 2019-2020 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, TFF 1. Lig'de çıktığı 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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